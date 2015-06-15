Тренер "Днепра" Маркевич подтвердил уход Коноплянки из команды

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич подтвердил, что лидер команды Евгений Коноплянка в летнее межсезонье покинет клуб, сообщает Football.ua.

"Он уходит из "Днепра". Это уже точно. И это – еще одна большая проблема для нас, потому что он лидер, да еще и украинец, не легионер. То есть весь левый фланг у нас выпадает, и надо же его закрыть новичками", - заявил Маркевич.

Кроме того, тренер отметил: "У нас была обойма – 10-12 ведущих игроков, которыми мы практически все время, как говорится, манипулировали. Чемпионат, Кубок, Лига Европы – нереально было везде выступать на одинаковом уровне. Мы выбрали Лигу Европы. Относительно позиций, то очень не хватало левого защитника, потому что уехал Ежидио, и пришлось переквалифицировать Матоса. Я не говорю, что тот в чем-то портил нашу игру, но это все же не его позиция, будем так говорить. Матос как мог, так и играл. Далее: в опорную зону не хватало двух футболистов. К тому же добавлялись проблемы: у Шахова были проблемы со стопой, поэтому он не мог играть в полную силу, Безус пока не может прийти в себя и иметь такой вид, какой он имел в Полтаве, "сломался" Зозуля, Матеус вышел только в последнем матче сезона... В общем, много было проблем".

На просьбу оценить трансферную работу клуба в предыдущие межсезонья, тренер категорически ответил: "Трансферной работы практически и не было, зачем себя обманывать. Единственное – за все это время пригласили одного хорошего игрока, Ежидио. Но вы знаете, что с ним произошло в итоге. Ну и Безуса еще взяли, и о нем я уже сказал. А так – брали бесплатных футболистов, вот и все".

Говоря о нынешних проблемах команды, Маркевич отметил: "Нам не хватает трех высококлассных футболистов. Если они у меня будут – будем бороться с "Динамо" и "Шахтером" на равных. У меня нет в этом никаких сомнений".

Как сообщал УНИАН, "Днепр" в сезоне 2014/15 дошел до финала Лиги Европы, полуфинал Кубка Украины и завоевал бронзовые награды чемпионата украинской Премьер-лиги. В следующем сезоне команда начнет выступление в Лихи Европы с основного раунда соревнований, минуя квалификацию.