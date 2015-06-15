Украинские гимнасты высоко оценили организацию Европейских игр в Баку

Серебряные призеры командного турнира по спортивной гимнастике Олег Верняев, Игорь Радивилов и Никита Ермак поделились впечатлениями о ходе соревнований в Баку с пресс-лужбой Национального олимпийского комитета Украины.

В частности, Верняев отметил: «В Баку созданы прекрасные условия для подготовки и выступлений спортивных гимнастов. Отмечу, что организация первых в истории Европейских игр на самом высоком уровне. Своим выступлением доволен, но, считаю, мог показать лучший результат. У меня были некоторые ошибки на моих любимых брусьях, но все же поставленную задачу наша команда выполнила».

В свою очередь, Радивилов акцентировал: «Свое выступление могу назвать успешным, хотя, на мой взгляд, оно не было идеальным. Хочется демонстрировать все лучшие и лучшие результаты. Самое главное, что мы с ребятами выполнили задание и принесли медаль в копилку сборной Украины».

А Ермак рассказал о собственной борьбе с волнением: «Перед началом соревнований я очень нервничал, чувствовал волнение. Мне казалось, что сердце выскочит из груди. Но когда вышел на помост, взялся за снаряд, тогда волнение сразу исчезло. Я почувствовал уверенность! Очень рад, что мы с ребятами получили эту награду».

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завоевала серебро командного первенства, уступив России, но опередив Азербайджан.