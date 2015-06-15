Украинские синхронистки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях Европейских игр
В Баку завершились командные соревнования по синхронному плаванию в рамках Европейских игр, где сборная Украины завоевала бронзовые медали.
Украинки получили от судей в сумме 159.0860 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша команда, выступавшая на этом турнире в составе Валерия Апрелева, Валерия Бережная, Вероника Гришко, Анна Есипова, Марьяна Серикова, Екатерина Ткачева, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно заняла 2-е место в предварительных соревнованиях, но сегодня пропустила вперед сборную Испании (162.0406).
Победительницами командного турнира стали спортсменки сборной России - 169.0992 балла.
Ранее сегодня завершились соревнования в дуэтах по синхронному плаванию, где бронзовые награды завоевали Яна Нарежная и Елизавета Яхно.
Таким образом, на счету сборной Украины на Европейских играх в Баку уже 6 наград - по 3 серебра и бронзы.