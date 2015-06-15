Украинские синхронистки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях Европейских игр

Украинки получили от судей в сумме 159.0860 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда, выступавшая на этом турнире в составе Валерия Апрелева, Валерия Бережная, Вероника Гришко, Анна Есипова, Марьяна Серикова, Екатерина Ткачева, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно заняла 2-е место в предварительных соревнованиях, но сегодня пропустила вперед сборную Испании (162.0406).

Победительницами командного турнира стали спортсменки сборной России - 169.0992 балла.

Ранее сегодня завершились соревнования в дуэтах по синхронному плаванию, где бронзовые награды завоевали Яна Нарежная и Елизавета Яхно.

Таким образом, на счету сборной Украины на Европейских играх в Баку уже 6 наград - по 3 серебра и бронзы.