Украинские ватерполисты проиграли в заключительном матче группового этапа Европейских игр

Украинцы не набрали ни одного очка на групповом этапе, сообщает официальный сайт соревнований.

Итальянцы обеспечили себе солидное преимущество уже после первой четверти, которую выиграли со счетом 4:0. А первый гол украинцы смогли забить только в середине второго периода. при счете 9:0 в пользу соперника. Отличился Богдан Дзядик.

В дальнейшем соперник также имел полное преимущество и довел разницу в счете до итоговых "+12".

В составе украинцев помимо Дзядика отличились Николай Лещенко (2), Владислав Дулин (2) и Денис Гусаков.

Таким образом, сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап соревнований и выйти в 1/8 финала соревнований.