Украинские ватерполисты проиграли в заключительном матче группового этапа Европейских игр
16:11, 15 июня 2015Спорт
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В Баку завершился матч последнего 3-го тура группового этапа соревнований по водному поло в рамках Европейских игр, в котором сборная Украины встречалась с командой Италии и проиграла со счетом 6:18.
galsports.com
Украинцы не набрали ни одного очка на групповом этапе, сообщает официальный сайт соревнований.
Итальянцы обеспечили себе солидное преимущество уже после первой четверти, которую выиграли со счетом 4:0. А первый гол украинцы смогли забить только в середине второго периода. при счете 9:0 в пользу соперника. Отличился Богдан Дзядик.
В дальнейшем соперник также имел полное преимущество и довел разницу в счете до итоговых "+12".
В составе украинцев помимо Дзядика отличились Николай Лещенко (2), Владислав Дулин (2) и Денис Гусаков.
Таким образом, сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап соревнований и выйти в 1/8 финала соревнований.
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