Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА

Завершились сегодняшние матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА

Манчестер Юнайтед - Рома 1:0 (Тевес 70). По результатам двух матчей - первый 0:2 в пользу МЮ - в полуфинал выходит Манчестер Юнайтед.

Барселона - Шальке-04 1:0 (Туре 42). По результатам двух матчей - первый 0:1 в пользу Барселоны - в полуфинал выходит Барса.

Напомним, что вчера в полуфинал вышли Челси и Ливерпуль.

Полуфинальные матчи состоятся 22-23 и 29-30 апреля.