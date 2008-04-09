Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА
23:35, 09 апреля 2008Спорт
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В полуфинале не будет команд из Италии и Германии
|Фото АР
Манчестер Юнайтед - Рома 1:0 (Тевес 70). По результатам двух матчей - первый 0:2 в пользу МЮ - в полуфинал выходит Манчестер Юнайтед.
Барселона - Шальке-04 1:0 (Туре 42). По результатам двух матчей - первый 0:1 в пользу Барселоны - в полуфинал выходит Барса.
Напомним, что вчера в полуфинал вышли Челси и Ливерпуль.
Полуфинальные матчи состоятся 22-23 и 29-30 апреля.
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