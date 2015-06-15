Президент Федерации велоспорта Украины пообещал премировать призеров Евроигр на сумму 200 тыс. гривен

Денежные вознаграждения будут выделены из личного фонда Башенко, сообщает пресс-служба ФВСУ.

В составе украинской сборной 12 ведущих велогонщиков по шоссе, маунтенбайку и веломотокроссу. Так, женскую часть команды на шоссе представляют действующая серебряный призер Чемпионата мира Анна Соловей, победительница этапов Кубков мира и Европы Татьяна Рябченко и многократная чемпионка Украины Елена Шарга.

У мужчин в этой дисциплине представители самой сильной на сегодняшний день украинской континентальной команды Kolss-BDC, многократные чемпионы страны: Виталий Буц, Андрей Василюк, Михаил Кононенко, Александр Поливода и Денис Костюк. И конечно же, один из самых известных мировых имен велоспорта — украинец Андрей Гривко, который сегодня выступает на международных соревнованиях в составе команды World-tour Astana (Казахстан), которая является победительницей Тур де Франс 2014. К слову, Андрей единственный украинский велогонщик, который принимал участие в «Большой петле» прошлого года. Гривко также семикратный чемпион Украины в шоссейных гонках с раздельным стартом, регулярный участник самых престижных мировых многодневок. В 2013 году выиграл этап с раздельным стартом на испанской Вуэльте.

В дисциплине ВМХ от нашей страны будет выступать чемпион Украины 2014 года Владислав Сапожников. А среди велогонщиков в маунтенбайке: победительница Кубка Европы в кросс-кантри Яна Беломоина и Сергей Рысенко.

«Участие украинских велогонщиков в Европейских играх это дополнительная возможность набрать квалификационные очки для Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. И хочется отдельно отметить состав, это сильнейшие велоспортсмены страны, которые будут достойно бороться и уверен принесут нам не одну медаль. Мы будем верить и болеть за них в каждом соревновании. Желаю нам удачи и побед», — отметил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.