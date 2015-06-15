Украинские гимнасты завоевали серебряные награды Европейских игр в командном турнире

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала 2-е место на командном турнире в Баку, сообщает официальный сайт соревований.

Трио в составе Олег Верняев, Игорь Радивилов и Никита Ермак, набрали общую сумму баллов 177,429, отстав более чем на полтора балла от команды России. Третье место на счету гимнастов из Азербайджана.

Свои выступления на соревнованиях в Баку еще не завершили представители 10 из 26 национальных сборных, но их результаты не повлияют на итоговый рассклад в группе лидеров.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины уже 5 наград Европейских игр в Баку - 3 серебра и 2 бронзы.