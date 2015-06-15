Синхронистки Нарежная и Яхно: "Это только начало наших будущих побед"

После вручения бронзовых медалей президентом Европейских Олимпийских Комитетов Патриком Хикки нашему синхронному дуэту Яне Нарежной и Елизавете Яхно, девушки поделились своими впечатлениями от соревнований в Баку с пресс-службой Национального олимпийского комитета Украины.

«Очень много положительных эмоций от самих соревнований, понравился зал, сама организация и конечно же болельщики. Мы верили, что будем в призах, так оно и произошло. Спасибо нашим болельщикам, которых было много на трибунах, за их поддержку, она чувствовалась и во время выступления. Приятно, что за нас переживали и болельщики из других стран. Невероятно рады медали, думаем, что это только начало наших будущих побед как на европейском так и мировом уровне», - отметили украинские спортсменки.

Как сообщал УНИАН, Яна Нарежна и Елизавета Яхно набрали 161.6500 баллы. Победителями в соревнованиях дуэтов стали синхронистки России - 169.0568 балла, на втором месте - команда Австрии - 162.8395.