Три украинки сразятся за медали Европейских игр в женской борьбе

Сразу три украинки вышли в финалы соревнований, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Алина Стадник-Махиня (весовая категория до 69 кг) удачно прошла предварительные соревнования, выиграв в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинальной схватке. В «золотом» поєдинке украинка встретится с израильтянкой Иланой Кратиш.

Еще две украинские борчихи Татьяна Кот (до 55 кг) и Оксана Гергель (60 кг), сразятся за бронзовые награды Европейских игр.

Финальные поединки начнутся в 17.00 по киевскому времени.