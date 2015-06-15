Три украинки сразятся за медали Европейских игр в женской борьбе
13:43, 15 июня 2015Спорт
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В Баку завершились предварительные соревнования в четырех весовых категориях в женской вольной борьбе.
baku2015.com
Сразу три украинки вышли в финалы соревнований, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Алина Стадник-Махиня (весовая категория до 69 кг) удачно прошла предварительные соревнования, выиграв в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинальной схватке. В «золотом» поєдинке украинка встретится с израильтянкой Иланой Кратиш.
Еще две украинские борчихи Татьяна Кот (до 55 кг) и Оксана Гергель (60 кг), сразятся за бронзовые награды Европейских игр.
Финальные поединки начнутся в 17.00 по киевскому времени.
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