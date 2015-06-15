Украинские теннисистки заняли 4-е место в командных соревнованиях Европейских игр

Украинки проиграли в матче за бронзу со счетом 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч с командой Чехии получился весьма напряженным, но проходил с преимуществом соперниц.

Уже в первом поединке Ивета Ваценовска обыграла в четырех партиях украинку Татьяну Биленко - 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:3). Счет в матче сравняла Маргарита Песоцкая, которая была сильнее Ренаты Стрбиковой - 3:1 (11:8, 5:1, 11:5, 11:6). В парной комбинации украинки Анна Гапонова и Биленко проиграли Стрбиковой и Хане Матэловой в пяти партиях - 2:3 (11:7, 9:11, 11:8, 6:11, 8:11), а решающей оказалась одиночная встреча Гапоновой и Стрбиковой, в которой украинка проиграла в трех партиях - 0:3 (7:11, 8:11, 9:11).

Таким образом, украинская команда заняла 4-е итоговое место на Европейских играх.

Победу в женском командном турнире одержала сборная Германии, которая обыграла теннисисток из Нидерландов со счетом 3:2.

Победитель в этом виде программы определится в противостоянии Германия - Нидерланды.