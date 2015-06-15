Украинские синхронистки завоевали бронзу Европейских игр в дуэте

В Баку завершились соревнования по синхронному плаванию среди дуэтов в рамках Европейских игр, где 3-е место заняли украинки Яна Нарежная и Елизавета Яхно, сообщает официальный сайт соревнований.

Программа украинского дуэта была оценена судьями в 161.6500 балла.

Победителями в этом виде программы стали синхронистки России - 169.0568 балла, на втором месте - команда Австрии - 162.8395.

Таким образом, сборная Украины завоевала 4-ю награду Европейских игр.

Сегодня вечером также состоятся финальные соревнования среди команд в синхронном плавании, где сборная Украины претендует на медаль.