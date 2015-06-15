Украинские синхронистки завоевали бронзу Европейских игр в дуэте
12:27, 15 июня 2015Спорт
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На счету команды уже 4 награды Игр в Баку.
baku2015.com
В Баку завершились соревнования по синхронному плаванию среди дуэтов в рамках Европейских игр, где 3-е место заняли украинки Яна Нарежная и Елизавета Яхно, сообщает официальный сайт соревнований.
Программа украинского дуэта была оценена судьями в 161.6500 балла.
Победителями в этом виде программы стали синхронистки России - 169.0568 балла, на втором месте - команда Австрии - 162.8395.
Таким образом, сборная Украины завоевала 4-ю награду Европейских игр.
Сегодня вечером также состоятся финальные соревнования среди команд в синхронном плавании, где сборная Украины претендует на медаль.
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