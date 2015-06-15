У Путина назвали убогой игру сборной страны по футболу

Об этом Иванов рассказал журналистам, сообщает ТАСС.

"Как можно оценить игру сборной России против команды Австрии? Убожество", - сказал Иванов.

В свою очередь, министр спорта РФ Виталий Мутко обсудил с и.о. президента Российского футбольного союза Никитой Симоняном будущее главного тренера национальной команды Фабио Капелло, добавляет ТАСС.

"Сначала всем надо успокоиться, - сказал Мутко по телефону. - У нас есть исполком Российского футбольного союза, исполняющий обязанности президента Никита Симонян и министерство спорта. Так что есть, кому решать вопросы. Все необходимые решения будут приняты. Но, еще раз повторюсь, не надо горячиться".

Читайте такжеДва помощника тренера сборной России не прибыли на сбор из-за отсутствия контрактовВ воскресенье российская команда уступила австрийцам со счетом 0:1 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы-2016.

Благодаря этой победе австрийская команда укрепилась на первом месте группы G квалификации Евро-2016. В 6 матчах она набрала 16 очков. Россияне остались на третьей строчке (6 матчей, 8 очков).

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины обыграла команду Люксембурга в матче квалификации Евро-2016 со счетом 3:0.

Украинцы набрали 12 очков в турнирной таблице Группы С догнав по количеству баллов команду Испании. Впрочем, лидеры группы - сборные Испании и Словакии - имеют по 1 игре в запасе, которые проведут в воскресенье поздно вечером.