Призер Европейских игр Беленюк: "Немного расстроился, но горжусь и серебряной наградой!"

Сразу после получения серебряной медали призер Европейских игр по греко-римской борьбе в весовой категории 85 кг Жан Беленюк поделился с пресс-службой Национального олимпийского комитета Украины впечатлениями от своего выступления и пребывания в Баку.

«Да, немного расстроился, что мне не удалось завоевать золотую медаль, но горжусь и «серебром»! Кстати, очень хорошая медаль!», - сказал наш борец.

«Относительно моего поражения в финальной схватке, то из него постараюсь извлечь максимальную пользу. Необходимо делать выводы, не повторять ошибок и много работать. Надеюсь, что мне удастся попасть на Олимпийские игры-2016 и завоевать медаль. Чтобы победить в Рио, надо бороться без ошибок», - отметил Жан.

«В целом, от Баку у меня море положительных эмоций. К сожалению, из-за плотного графика мне не удалось увидеть всю красоту этого прекрасного города. Но, уверен, что это не последний мой визит в азербайджанскую столицу», - добавил спортсмен.