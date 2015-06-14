Сборная Украины обыграла команду Люксембурга в матче квалификации Евро-2016

Во Львове завершился матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2016, в котором сборная Украины встречалась с командой Люксембурга и выиграла со счетом 3:0.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Явный аутсайдер этой игры команда Люксембурга сумела на равных продержаться с украинцами на протяжении первого тайма. Но, сразу же после перерыва пропустила гол. Взятие ворот получилось несколько курьезным. На 49-й минуте Николай Морозюк навесил справа, никто не дотянулся до мяча, который попал в грудь Артему Кравцу и отскочил в ворота, под штангу - 1:0

А спустя 8 минут преимущество украинцев удвоил Денис Гармаш. Размашистая атака нашей сборной закончилась тем, что Вячеслав Шевчук пробил слева - в защитника, отскочивший назад мяч тут же головой переправил в центр вратарской, а там головой Гармаш продлил полет мяча в угол - 2:0.

А под занавес игры Евгений Коноплянка точным ударом довел счет до крупного - 3:0 в пользу сборной Украины.

Украинцы набрали 12 очков в турнирной таблице Группы С догнав по количеству баллов команду Испании. Впрочем, лидеры группы - сборные Испании и Словакии - имеют по 1 игре в запасе, которые проведут в воскресенье поздно вечером.