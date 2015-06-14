Сборная Украины вошла в десятку лучших командного зачета после двух дней Европейских игр
20:24, 14 июня 2015Спорт
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Хозяева Евроигр из сборной Азербайджана лидируют по количеству золотых наград и по общему количеству медалей.
noc-ukr.org
По итогам второго дня Европейских игр лидером в общекомандном зачете является сборная Азербайджана, сообщает официальный сайт соревнований.
На счету команды 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей - 13 наград.
Следом идут команды России (5-0-2) и Турции (4-2-6). В десятку сильнейших также входят команды Швейцарии, Франции, Испании, Хорватии, Великобритании, Италии и Украины.
На счету замыкающих Топ-10 украинцев 3 награды - 0-2-1.
Всего медали турнира завоевали команды 26 стран.
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