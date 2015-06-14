Сборная Украины вошла в десятку лучших командного зачета после двух дней Европейских игр

Хозяева Евроигр из сборной Азербайджана лидируют по количеству золотых наград и по общему количеству медалей.

По итогам второго дня Европейских игр лидером в общекомандном зачете является сборная Азербайджана, сообщает официальный сайт соревнований. На счету команды 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей - 13 наград. Следом идут команды России (5-0-2) и Турции (4-2-6). В десятку сильнейших также входят команды Швейцарии, Франции, Испании, Хорватии, Великобритании, Италии и Украины. На счету замыкающих Топ-10 украинцев 3 награды - 0-2-1. Всего медали турнира завоевали команды 26 стран.

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