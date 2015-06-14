Сборная Украины вошла в десятку лучших командного зачета после двух дней Европейских игр

20:24, 14 июня 2015
Спорт
2337

Хозяева Евроигр из сборной Азербайджана лидируют по количеству золотых наград и по общему количеству медалей.

noc-ukr.org

По итогам второго дня Европейских игр лидером в общекомандном зачете является сборная Азербайджана, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету команды 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей - 13 наград.

Следом идут команды России (5-0-2) и Турции (4-2-6). В десятку сильнейших также входят команды Швейцарии, Франции, Испании, Хорватии, Великобритании, Италии и Украины.

На счету замыкающих Топ-10 украинцев 3 награды - 0-2-1.

Всего медали турнира завоевали команды 26 стран. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter