Борец Пышков: "Очень доволен, что принес сборной Украины очередную медаль Евроигр"

Новоиспеченный бронзовый призер первых в истории Европейских игр по греко-римской борьбе Дмитрий Пышков прокомментировал пресс-службе НОК Украины свое выступление на престижном турнире.

«Конечно со стороны казалось, что начало схватки за бронзовую награду складывалось неудачно для меня. Трудно было бороться весь день, у меня были очень непростые соперники. В результате этого, у меня накопилась усталость», - отметил Дмитрий.

«Но я имею, как говорят борцы, «коронку» - у меня сильный партер. Мне удалось провести несколько удачных приемов, благодаря которым одержал победу. Я очень доволен, что принес очередную медаль украинской сборной на этих исторических соревнованиях», - сказал борец.

Он также добавил, что не планирует длительного отдыха и уже через неделю продолжит тренировки и плодотворную подготовку к чемпионату мира, который в сентябре состоится в Лас-Вегасе.

Как сообщал УНИАН, Пышков завоевал бронзу Европейских игр в греко-римской борьбе.