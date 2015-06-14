Украинские теннисистки сыграют в матче за бронзу Европейских игр

Женская сборная Украины по настольному теннису проиграла в полуфинале командного турнира сборной Нидерландов - 2:3, и будет бороться за бронзовые медали Европейских игр, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч украинских и нидерландских теннисисток получился сверх напряженным.

В первой игре Маргарита Песоцкая проиграла Джао Ли в пяти партиях - 2:3, а затем Татьяна Биленко была разгромлена Джи Ли - 0:3. И только в парной игре Анна Гапонова и Биленко разгромили дуэт из Нидерландов Джао Ли - Бритт Эрланд со счетом 3:0. Более того, в четвертом матче Песоцкая обыграла Эрланд в пяти партиях (3:2) и сравняла общий счет в матче. Но, в решающем пятом поединке Гапонова без шасов уступила Джи Ли - 0:3 (7:11, 1:11, 3:11).

В матче за 3-е место украинки сыграют со сборной Чехии, а в финале сойдутся Германия - Нидерланды.

Медали командного турнира в настольном теннисе будут разыграны 15 июня.