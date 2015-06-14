Женская сборная Украины проиграла матч Евробаскета команде Черногории

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки неудачно провели первую половину игры, уступив в каждой из двух четвертей - 21:25 и 14:24. Вместе с тем, в третьей 10-минутке команда сумела существенно сократить разрыв в счете выиграв - 27:18. Но, в заключительном периоде, черногорки не только сохранили свое преимущество, но и вновь увеличили его - 17:9.

Лидер сборной Украины Алина Ягупова в этом матче набрала 33 очка.

Таким образом, на счету украинок 1 победа при 3 поражениях на первом группового этапе. Но, команда продолжает претендовать на выход во второй групповой этап в противостоянии с командами Чехии и Бельгии, которые также являются аутсайдерами квинтета А.