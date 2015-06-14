Борец Беленюк завоевал серебро Европейских игр

В Баку завершилась финальная схватка в весовой категории до 85 кг. в греко-римской борьбе на Европейских игра в Баку, где украинец Жан Беленюк встречался с Давитом Чеакветадзе из России и уступил, завоевав серебряную медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом раунде россиянин был былее активен и, когда Беленюк оказался в партере, то пропустил прием от соперника оцененный судьями в 2 балла.

После перерыва соперник получил балл за активность и довел свое преимущество до 3:0. За минуту до конца Беленюк провел прием, оцененный арбитрами в 2 балла, но большего сделать ему не удалось - 3:2.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 3 медали и все завоеваны в греко-римской борьбе.