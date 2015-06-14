Женская сборная Украины по гандболу проиграла Польше решающий матч отборочного турнира ЧМ

Матч завершился со счетом 30:22, сообщает официальный сайт турнира.

Украинки, которые проиграли первый матч плей-офф в Ужгороде со счетом 18:24, изначально имели немного шансов на общий успех по сумме двух матчей.

В ответной же игре уже после первого тайма польские гандболистки выигрывали со счетом 17:9. После перерыва хозяева площадки лишь удерживали добытый перевес и позволили соперницам свести 30-минутку вничью.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стала Ирина Глибко, на счету которой 5 голов.

Чемпионат мира-2015 по гандболу пройдет в декабре.