Женская сборная Украины по гандболу проиграла Польше решающий матч отборочного турнира ЧМ

18:18, 14 июня 2015
Спорт
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В Щецине (Польша) завершился ответный матч плей-офф чемпионата мира по гандболу. в котором сборная Польши обыграла команду Украины и завоевала путевку на мировое первенство.

handball.in.ua

Матч завершился со счетом 30:22, сообщает официальный сайт турнира.

Украинки, которые проиграли первый матч плей-офф в Ужгороде со счетом 18:24, изначально имели немного шансов на общий успех по сумме двух матчей. 

В ответной же игре уже после первого тайма польские гандболистки выигрывали со счетом 17:9. После перерыва хозяева площадки лишь удерживали добытый перевес и позволили соперницам свести 30-минутку вничью.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стала Ирина Глибко, на счету которой 5 голов.

Чемпионат мира-2015 по гандболу пройдет в декабре.

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