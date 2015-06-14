Женская сборная Украины по гандболу проиграла Польше решающий матч отборочного турнира ЧМ
18:18, 14 июня 2015Спорт
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В Щецине (Польша) завершился ответный матч плей-офф чемпионата мира по гандболу. в котором сборная Польши обыграла команду Украины и завоевала путевку на мировое первенство.
Украинки не удержали соперниц из Польши на пути к мировому первенству / handball.in.ua
Матч завершился со счетом 30:22, сообщает официальный сайт турнира.
Украинки, которые проиграли первый матч плей-офф в Ужгороде со счетом 18:24, изначально имели немного шансов на общий успех по сумме двух матчей.
В ответной же игре уже после первого тайма польские гандболистки выигрывали со счетом 17:9. После перерыва хозяева площадки лишь удерживали добытый перевес и позволили соперницам свести 30-минутку вничью.
Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стала Ирина Глибко, на счету которой 5 голов.
Чемпионат мира-2015 по гандболу пройдет в декабре.
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