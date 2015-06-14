Борец Пышков стал бронзовым призером Европейских игр

В Баку завершился поединок за 3-е место в турнире по греко-римской борьбе Европейских игр, в весовой категории до 75 кг., где украинец Дмитрий Пышков одолел немца Паскаля Эиселя со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Опытный украинец и молодой немецкий борец, которому едва исполнилось 20 лет, на равных провели первый период. А во второй 3-минутке украинец имел явное преимущество, в частности, совершив прием на 4 балла. В итоге, он выиграл период с разгромным счетом 6:2, а матч с общим счетом 3:1.

Позже сегодня свою схватку в финале проведет Жан Беленюк, который уже гарантировал себе серебро, но будет бороться за золото.

Таким образом, на счету сборной Украины теперь 2 награды - серебро и бронза.