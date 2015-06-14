Украинцы Долгов и Горшковозов выиграли бронзу Чемпионата Европы по прыжкам в воду
16:54, 14 июня 2015Спорт
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В Ростоке (Германия) завершились соревнования в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в рамках чемпионата Европы, где бронзовую медаль завоевали Максим Долгов и Александр Горшковозов.
fina.org
За шесть прыжков украинцы в сумме получили 430,26 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Чемпионами в этом виде программы стали Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (Германия) на счету которых 458,10 балла, у серебряных призеров россиян Романа Измайлова и Виктора Мининбаева 435.84 балла.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 6 наград - 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Германии с 10 по 14 июня.
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