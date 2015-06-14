Украинцы Долгов и Горшковозов выиграли бронзу Чемпионата Европы по прыжкам в воду

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За шесть прыжков украинцы в сумме получили 430,26 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионами в этом виде программы стали Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (Германия) на счету которых 458,10 балла, у серебряных призеров россиян Романа Измайлова и Виктора Мининбаева 435.84 балла.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 6 наград - 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Германии с 10 по 14 июня.