Украинские гимнасты лидируют после квалификации командных соревнований Европейских игр

На счету украинской команды 88,598 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

В состав нашей сборной входят Олег Верняев, Игорь Радивилов и Никита Ермак.

Следом за украинцами идут сборные России (88,199) и Азербайджана (86,098). Кроме них, в десятку сильнейших после первого дня командных соревнований входят сборные Великобритании, Испании, Германии, Греции, Швейцарии, Нидерландов и Венгрии.

Также сегодня проходят предварительные соревнования в женском командном первенстве.

Медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике будут разыграны в понедельник, 15 июня.