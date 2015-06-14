Украинские гимнасты лидируют после квалификации командных соревнований Европейских игр

14:02, 14 июня 2015
Спорт
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В Баку завершилась квалификация мужских командных соревнований по спортивной гимнастике в рамках Европейских игр, по итогам которой сборная Украины занимает первое место.

Reuters

На счету украинской команды 88,598 балла, сообщает официальный сайт соревнований. 

В состав нашей сборной входят Олег Верняев, Игорь Радивилов и Никита Ермак.

Следом за украинцами идут сборные России (88,199) и Азербайджана (86,098). Кроме них, в десятку сильнейших после первого дня командных соревнований входят сборные Великобритании, Испании, Германии, Греции, Швейцарии, Нидерландов и Венгрии.

Также сегодня проходят предварительные соревнования в женском командном первенстве. 

Медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике будут разыграны в понедельник, 15 июня.

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