Борец Беленюк вышел в финал Европейских игр

В финал вышел Жан Беленюк, сообщает официальный сайт соревнований.

Беленюк в полуфинале в весовой категории до 85 кг. одолел Макисма Манукяна из Армении - 4:1, а в финале сойдется с Давидом Чакветадзе из России.

В свою очередь, Дмитрий Пышков в полуфинале соревнований в весовой категории до 75 кг. проиграл Виктору Немесу из Сербии - 1:3 и в поединке за бронзу сойдется с Эльвином Мурсалиевым из Азербайджана. А Денис Демьянюк в полуфинале весовой категории до 66 кг. проиграл россиянину Артему Суркову 0:3 и в малом финале за бронзу будет бороться с Гасаном Алиевым из Азербайджана.

Еще один представитель Украины Николай Кучмий в 1/8 финала проиграл спортсмену из Азербайджана Сабахи Шариати.

Финальные схватки начнутся в 17.00 по киевскому времени.