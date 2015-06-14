Украинец Мартыненко попал в десятку сильнейших в триатлоне на Европейских играх

Наш спортсмен преодолел дистанцию из трех частей - вплавь, на велосипеде и бегом - за 1 час 50 минут 11 секунд, сообщает официальный сайт соревнований.

Победителем гонки стал спортсмен из Великобритании Гордон Бенсон, чей результат составил 1 час 48 минут 31 секунда. На 11 секунд от него отстал португалец Жоао Силва, а на 33 секунды - Ростислав Петров из Азербайджана, завоевавший бронзу.

Украинец Алексей Сюткин занял итоговое 15-е место, а Иван Иванов - 28-е.

Как сообщал УНИАН, во второй день соревнований в Баку разыгрывается 11 комплектов наград. Помимо медали в триатлоне, будут разыграны 6 комплектов в карате и 4 - в греко-римской борьбе.