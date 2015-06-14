Женская сборная Украины по настольному теннису вышла в полуфинал Европейских игр

Женская сборная Украины по настольному теннису в составе Маргарита Песоцкая, Татьяна Биленко и Анна Гапонова прошли в полуфинал первых Европейских игр в Баку, сообщает официальный сайт соревнований.

В четвертьфинале наша командам досрочно обыграла опытнейшую сборную Швеции со счетом 3:0.

В первом матче Песоцкая в трех партиях обыграла Матильду Экхольм - 11:7, 11:9, 12:10. Затем Биленко буквально разгромила Линду Бергстрем - 11:1, 11:5, 11:4. А в парной встрече Биленко и Гапонова оказались сильнее Бергстрем и Даниэлы Московиц - 11:4, 12:10, 11:8.

В полуфинале, который состоится уже сегодня вечером, украинкам предстоит сыграть с победителем матче Нидерланды - Польша.

Медали Европейских игр в командном турнир по настольному теннису будут разыграны завтра, 15 июня.