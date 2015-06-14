Мужская сборная Украины по водному поло проиграла Франции на Европейских играх

09:33, 14 июня 2015
Спорт
439

Украинцы уступили во втором матче подряд.

baku2015.com

В Баку завершился матч 2-го тура соревнований по водному поло среди мужских команд Первых Европейских игр, где сборная Украины проиграла команде Франции, сообщает официальный сайт соревнований. 

Матч завершился со счетом 3:12.

Французы забили первый гол уже спустя 44 секунды после начала игры, а стартовый период закончился со счетом 0:2. Во второй 8-минутке украинцы сумели скоратить разрыв до минимума, но в ответ пропустили 4 гола подряд - 1:6. В дальнейшем соперник наращивал свое превосходство и только в 4-м периоде, который начался при счете 2:11, украинцы на равных боролись с сопреником.

Голы в составе нашей команды забили Владислав Дулин, Богдан Дзядик и Станислав Дубелир.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины на Европейских играх проиграла команде России. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter