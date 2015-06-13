Сборная Украины по настольному теннису выиграла первый матч на Европейских играх

На I Европейских играх 2015 года в Баку начались командные соревнования по настольному теннису, где первыми в борьбу вступили украинские девушки в составе Маргариты Песоцкой, Татьяны Биленко и Анны Гапоновой.

В первом раунде украинки встретились со сборной Беларуси и победили со счетом 3:1. Украинки проходят дальше - в четвертьфинал.

Уже завтра наши девушки поборются с представительницами Швеции за выход в следующий раунд Игр.

По словам тренера команды Николая Ульянчича девушки настроены на борьбу. «Со шведами мы уже играли, команду хорошо знаем и ее возможности также. Поэтому завтра все будет видно, желание показать достойный результат. Даже не смотря на то, что наши ребята сегодня уступили шведам, психологически это никак не повлияет на наших девушек. Естественно, что легких игр здесь не может быть все достойные соперники. Мы настраиваемся только на достойный результат».