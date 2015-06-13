Сборная Украины по синхронному плаванию квалифицировалась в финал Европейских игр
20:44, 13 июня 2015Спорт
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В Бакинском аквацентре завершились сегодняшние соревнования в синхронном плавании.
noc-ukr.org
Сборная Украины по синхронному плаванию успешно преодолела квалификационный раунд в произвольной программе Европейских игр, заняв высокое 3-е место и набрав в сумме 86.4667 баллов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Возглавили турнирную таблицу представительницы России (89.0000), вторыми стали испанки (86.9667).
16 июня состоится финал, где и разыграют медали I Европейских игр.
Ранее сегодня Елизавета Яхно с суммой 86.1667 баллов заняла 3 место и уверенно прошла в финальный раунд соревнований. Украинка также уступила лишь представительницам России и Испании.
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