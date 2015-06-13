Сборная Швейцарии возглавляет командный зачет после первого дня Европейских игр

По итогам первого дня Европейских игр в Баку медальный зачет возглавляет сборная Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету швейцарцев 6 наград - 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая. У идущей следом команды Азербайджана в общем на 1 медаль больше, но меньше серебряных наград - 3-1-3. А у замыкающей тройку сильнейших сборной России этот показатель составляет 3-0-0.

Сборная Украины на счету которой одна серебряная медаль (0-1-0) делит 9-12-е места с командами Австрии, Венгрии и Нидерландов.

Всего награды Европейских игр в первый день завоевали представители 17 стран.

Как сообщал УНИАН, в первый день Европейских игр в Баку было разыграно 13 комплектов наград.