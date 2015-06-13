Борец Тимченко завоевал серебро Европейских игр

В Баку завершился соревновательный день Европейских игр в греко-римской борьбе, где первую медаль Игр для сборной Украины завоевал Димитрий Тимченко, сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории до 98 кг. борец из Харькова встречался с Исламом Магомедовым из России и проиграл по очкам.

Тимченко проиграл первую 3-х минутку со счетом 0:1, а во втором периоде проиграл еще 1 очко и попался на примем соперника, оцененный судьями в 2 балла.

Тем не менее, Тимченко стал автором первой награды сборной Украины в Баку.

Ранее в весовой категории до 69 кг. победу одержал Степан Марянян из России, поборовший в финале Сослана Даурова из Беларуси (3:0), в весовой категории до 71 кг., в весовой категории до 71 кг. Расул Чунаев из Азербайджана в финале был сильнее венгра Баллинта Копаши (3:1), а в весовой категории до 80 кг. Евгений Салеев из России поборол Рафика Гусейнова из Азербайджана - 2:0. В этой же категории в шаге от медали остановился украинец Александр Шишман, проигравший схватку за 3-е место.

Таким образом, по итогам первого дня соревнований во всех видах спорта на счету сборной Украины одна награда - в греко-римской борьбе.