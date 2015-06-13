Азербайджанские каратисты завоевали два золота Европейских игр

В Баку завершился первый соревновательный день в турнире по карате Европейских игр, где были разыграны 6 комплектов наград - по три у мужчин и женщин, сообщает официальный сайт соревнований.

У женщин, в весовой категории 55 кг. чемпионкой стала француженка Эмили Ту, которая оказалась сильнее Елены Ковачевич из Хорватии - 2:1. Бронза на счету Илахи Гасимовой из Азербайджана.

В весовой категории до 61 кг. в финале француженка Люси Игнасе выиграла "по хантею" у Мерве Кобан из Турции - 1:1. Бронзу завоевала Ана Ленард из Хорватии.

У мужчин в весовой категории до 60 кг. чемпионом стал Фирдовси Фарзалиев из Азербайджана, который в финале выиграл у итальянца Луки Марески - 4:0. Бронзу завоевал Эмиль Павлов из Македонии.

В весовой категории до 67 кг. в финале Бурак Югур из Турции "по хантею" (решением судей) обыграл Стефана да Косту из Франции - 3:3. Бронзу завоевал Ниязи Алиев из Азербайджана.

В весовой категории до 75 кг. чемпионом стал Рафаэль Агаев из Азербайджана, который в финале одолел Луиджи Бусу из Италии со счетом 1:0. Бронзу завоевал Эрман Элтемур из Турции.

Как сообщал УНИАН, первыми определились призеры и чемпионка у женщин в весовой категории до 50 кг., где в четверку сильнейших попала украинка Катерина Крива.