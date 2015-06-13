Каратистка Крива после соревнований на Европейских играх: "Главные мои победы еще впереди"

Спортсменка прокомментировала свое выступление на престижных стартах пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины:

«Проведение таких соревнований на Европейских играх мне очень понравилось, останутся в памяти самые приятные воспоминания. Здесь собрались сильнейшие спортсменки, которые входят в топ мирового рейтинга. Соревноваться с ними довольно почетно и доставило удовольствие. Все поединки проводила на равных, набирала одинаковое количество баллов, но судьи отдавали победу соперницам. Готова улучшать свои результаты и верю, что мои главные победы еще впереди».

Как сообщал УНИАН, Крива уверенно прошла предварительные соревнования, но уступила в полуфинале и финале турнира в весовой категории до 55 кг.