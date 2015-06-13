Швейцарцы заняли весь пьедестал почета в мужском маунтинбайке Европейских игр

В Баку завершилась мужская гонка по маунтинбайку (горный велосипед), где все три медали Европейских игр завоевали спортсмены Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионом турнира стал Нино Шуртер преодолевший дистанцию за 1 час 41 минуту 04 секунды. На 13 секунд от него отстал Лукаш Флюкигер, а на 33 секунды - Фабиан Гигер.

Украинец Сергей Рысенко показал 16-й результат - 1 час 48 минут 37 секунд.

Как сообщал УНИАН, ранее спортсменка из Швейцарии Йоланда Нефф выиграла соревнования в женском маунтинбайке.