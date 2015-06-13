Украинка Крива вошла в четверку сильнейших каратисток Европейских игр

В Баку завершился поединок за бронзовую медаль в турнире по карате среди женщин (весовая категория до 50 кг.), где украинка Екатерина Крива встречалась с француженкой Александрой Реччиа и проиграла решением судей, сообщает официальный сайт соревнований.

2-минутный поединок прошел в равной борьбе, где ни одной из соперниц не удалось провести результативной атаки - 0:0. А вот "по хантею" (решению судей) преимущество оказалось у Реччиа, которая и стала бронзовым призером Игр.

Чемпионкой Европейских игр в этой весовой категории стала Серап Озелик из Турции, которая в финале со счетом 1:0 победила Беттину Планк из Австрии