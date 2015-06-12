Женская сборная Украины проиграла второй матч подряд Евробаскета

Судьба матча была решена в самой концовке игры, сообщает официальный сайт соревнований.

Этот матч был крайне важен в плане борьбы за место в тройке сильнейших по итогам первого этапа.

Тем не менее, украинки вчистую проиграли первую четверть (17:31), но со второй 10-минутки начали кэмбек. Наши спортсменки последовательно выиграли три четверти с небольшим разрывом, но этого почти хватило для того, чтобы сравнять счет в матче - 21:17, 17:14, 24:18. В итоге, команде не хватило 1 очка для того, чтобы добыть хотя бы ничью.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины традиционно стала капитан Алина Ягупова, на счету которой 32 очка.

Таким образом, после двух туров у сборной Украины разница побед и поражений 0/2.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд проходит в Венгрии и Румынии с 11 по 28 июня.