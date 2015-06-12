Украинцы Кваша и Горшковозов завоевали серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду
19:33, 12 июня 2015Спорт
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Дуэт в прыжках с 3-х метрового трамплина принес Украине 5-ю награду турнира.
Илья Кваша принес награду сборной Украины в паре с Александром Горшоковозовым / fina.org/
В Ростоке (Германия) завершились соревнования в прыжках с 3-метрового трамплина в рамках чемпионата Европы по прыжкам в воду, где серебряную награду завоевали Илья Кваша и Александр Горшковозов, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинский дуэт получил за шесть прыжков от арбитра оценку 430.89 балла.
Сильнейшим в этом виде программи оказался дуэт из России Илья Захаров и Евгений Кузнецов - 462.96 балла. Бронза на счету Патрика Хаусдинга и Стефана Фека из Германии - 419.73 балла.
Эта награда стала 5-й для сборной Украины на турнире.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Германии с 10 по 14 июня.
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