Украинцы Кваша и Горшковозов завоевали серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду

В Ростоке (Германия) завершились соревнования в прыжках с 3-метрового трамплина в рамках чемпионата Европы по прыжкам в воду, где серебряную награду завоевали Илья Кваша и Александр Горшковозов, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский дуэт получил за шесть прыжков от арбитра оценку 430.89 балла.

Сильнейшим в этом виде программи оказался дуэт из России Илья Захаров и Евгений Кузнецов - 462.96 балла. Бронза на счету Патрика Хаусдинга и Стефана Фека из Германии - 419.73 балла.

Эта награда стала 5-й для сборной Украины на турнире.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Германии с 10 по 14 июня.