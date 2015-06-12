Украинка Федорова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по прыжкам в воду

В Ростоке (Германия) завершились финальные соревнования чемпионат Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина у женщин, где украинка Елена Федорова завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

За свои пять прыжков украинка получила суммарную оценку от судей 275,4 балла.

Украинка на протяжении большей части соревнований лидировала, но сорвала четвертый прыжок, который стоил ей борьбы за золото. Тем не менее, отрыв от большинства соперниц был настолько велик, что она смогла удержать 3-е призовое место.

Чемпионкой Европы стала Таня Каньотто (Италия), серебро - у Надежды Бажиной (Россия).

Эта медаль стала 4-й на счету сборной Украины на нынешнем турнире.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы проходит в Ростоке с 9 по 14 июня.