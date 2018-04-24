Баку-2015: историю Евроигр начнут писать в Азербайджане

Мир знает немало примеров региональных игр. Наиболее заметный и авторитетный из них – Панамериканские, которые объединяют Северную и Южную Америки. Эти соревнования имеют не только богатую историю и традиции, но и популярность далеко за пределами двух континентов. Как финал Лиги чемпионов УЕФА по футболу, Панамериканские игры смотрят во всем мире, количество телезрителей постоянно растет, а в самих Америках это уже, похоже, не только спортивные соревнования, а, прежде всего, хорошо отлаженный бизнес. Ну, а как без этого в Америке…

Кстати, часть команд, участвующих в Панамериканских играх, не ограничивается этими масштабными соревнованиями, проводя еще и свои «узкорегиональные» Болеварские игры, в которых и участвует-то всего 6 стран – Венесуэла, Боливия, Колумбия, Эквадор, Панама и Перу. Но гораздо большую историю, чем Панамериканские и Болеварские игры, имеют Игры Центральной Америки и Карибского бассейна, объединяющие 32 страны региона. Их история начинает отсчет с 1926 года.

На других континентах такого разнообразия нет. Международный олимпийский комитет также признает Азиатские и Всеафриканские игры. А часть европейских команд уже давно задействована в проведении другого масштабного регионального соревнования – Средиземноморских игр. Из 25 стран-участниц 16 представляют Старый свет.

Впрочем, что такое 16 стран по сравнению со всей старушкой-Европой. Европейские олимпийские комитеты (штаб-квартира организации находится в швейцарской Лозанне), в настоящее время, объединяют 50 национальных комитетов. И все они, разумеется, будут бороться за награды I Европейских игр.

С восточным размахом

В декабре 2012-го года в Риме было принято решение о проведении первых в истории Европейских игр в Баку. А уже 12 июля 2013 года, за 700 дней до начала игр, был запущен специальный счетчик, отсчитывающий дни до старта соревнований. Время на счетчике, находящемся в самом центре азербайджанской столицы, на площади Азнефти, неумолимо приближается к нулю. И за эти неполные два года город, который ранее можно было назвать спортивным с большой натяжкой, превратился в действительно один из центров европейского спорта. Статус обязывает. В ближайшие две с половиной недели «центрее» Баку в европейском спорте не будет ничего.

В Азербайджане не скрывают, что Европейские игры являются лишь промежуточной целью страны, в целом, и Баку, в частности. Город уже сейчас претендует на проведение «большой» Олимпиады, причем, именно летней. Если на ближайшие 5 лет соревнования уже расписаны – Игры-2016 пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро, а в 2020-м году лучшие атлеты мира соберутся в японском Токио – то страну-хозяина Игр 2024 еще только предстоит определить.

Лишь 15 сентября 2017 года МОК, на своей 130-й сессии в Лиме (Перу), объявит столицу XXXIII Летних Олимпийских игр. И если, к примеру, в Киеве только теоретически подумывали о подаче заявки на проведение соревнований (с учетом успешного опыта проведения футбольного Евро-2012), то Баку уже в третий раз попытается получить право на проведение игр. Кстати, в последний раз (во время выборов столицы Игр-2020), этот город также был среди претендентов. И это - главный аргумент в пользу того, что игры в Баку не только пройдут на самом высоком уровне, но и оставят наследие, которое будет многократно востребовано в будущем.

На подготовку Игр из госбюджета Азербайджана было выделено чуть более 6 миллионов манат (курс к евро, практически 1 к 1) и эти деньги достаточно быстро стали превращаться во вполне осязаемые проекты. Уже к осени 2014-го года в Баку были наполовину построены Дворец водных видов спорта, Национальный стадион, реконструировался Дворец единоборств, а Гимнастический центр, медиа-деревня и Олимпийская деревня (где будут жить атлеты) были готовы полностью. Спустя полгода, в марте были готовы практически все арены, а более половины из них прошли проверку тестовыми соревнованиями.

Любопытно, что новостроек в Баку не так уж и много. Большое количество объектов, оставшихся еще с советских времен, было реконструировано. А, например, построенный специально к Евровидению-2012 «Кристалл-Холл», вмещающий 23 тысячи зрителей, будет разделен шторами на несколько арен, где одновременно будут проводиться соревнования по 5 видам спорта - волейболу, фехтованию, карате, боксу и тхэквондо.

Разумеется, в канун Игр в такой специфической стране как Азербайджан, не обходится и без изрядной доли критики. Корреспондент BBC Райхан Демитри отмечает, что Европейские игры, только по официальным данным обошедшиеся в 1,2 миллиарда долларов, проводятся на фоне экономических сложностей в стране, девальвации национальной валюты на треть и падения цен на нефть. Политолог-оппозиционер Арастун Оруджлу отмечает, что экономически невыгодные Европейские игры проводятся для пиара правительства и вызывают раздражение населения, едва сводящего концы с концами. А оппозиционная партия «Мусават» призвала европейских лидеров бойкотировать открытие Европейских игр в Баку.

Впрочем, как водится, власть решительно отметает любое проявление скепсиса. Так, в ответ на заявления в западных СМИ о том, что Азербайджан не получит материальной выгоды от проведения этих соревнований, а понесет лишь убытки, депутат парламента страны Захид Орудж заявил, что это часть антиазербайджанской пропаганды. По его словам, инфраструктура, созданная в преддверии игр, в последующем поднимет социальные услуги, оказываемые населению, на новый, более высокий уровень, а построенные объекты в последующие годы могут стать аренами других мероприятий международного значения (к примеру, на Олимпийском стадионе пройдут матчи Евро 2020), увеличится количество объектов общественного питания, сети ресторанов, кафе, а также число отелей, объектов туризма, которые будут вынуждены повысить уровень оказываемых ими услуг. Орудж также заявил, что после завершения первых игр, в Азербайджане появится много рабочих мест для молодежи, будет развиваться туризм.

Такие перепалки неизбежны перед проведением любого крупного спортивного мероприятия, даже в самой благополучной и процветающей демократической стране. Достаточно вспомнить, какие были скандалы в британской прессе вокруг Игр-2012 в Лондоне. Что уж говорить о Баку. Мы же можем легко вспомнить о колоссальном внешнем давлении на Виктора Януковича перед стартом Евро-2012. И то, с каким облегчением вздохнула политическая Европа, когда сборная Германии выбыла из турнира в полуфинале, и никому не пришлось оправдываться за отсутствие канцлера Меркель на решающем матче Евро.

Для Азербайджана – удачное проведение Игр дело чести и престижа. Политического, экономического, спортивного… И то, что Игры пройдут безупречно, практически не вызывает сомнения.

Сравнение с Олимпиадой – 16 из 20

В программу I Европейских игр вошли 20 видов спорта, из которых только 16 входят в программу летних Олимпиад. Организаторы, присмотревшись к опыту проведения других региональных соревнований, не стали слепо копировать программу классических Игр, хотя базовые принципы остались. В первый день - день церемонии Открытия соревнований - ни одной медали разыграно не будет. Для этого предусмотрены следующие 16 дней. И в завершении 17 дня, в воскресенье, будет проведена Церемония закрытия. Формат – строго олимпийский.

Изменили организаторы Евроигр только наполнение. Так, в отличие от Олимпиад, здесь в программе будет присутствовать пляжный футбол, баскетбол 3х3 (стритбол), карате и самбо. Кроме того, в программу Игр вошли неолимпийские виды гимнастики – акробатика и аэробика. Наконец, в программу Евроигр не попали некоторые олимпийские виды спорта, самые лакомые из которых, для болельщиков, игровые виды – баскетбол, гандбол футбол…

Возникли сложности у организаторов и с представителями других видов. Так, «королева спорта» - легкая атлетика - будет представлена лишь на уровне командного чемпионата Европы в 3-м дивизионе. То есть, сильнейшие атлеты Старого света в Баку не попадут. А в соревнованиях по плаванию будут участвовать юниоры.

Вместе с тем, гимнастика – и художественная и спортивная – будет представлена практически полностью элитными спортсменами. То же самое можно сказать и о многочисленных видах единоборства, и о самом привлекательном неолимпийском виде программы – пляжном футболе, который организаторы предусмотрительно оставили «на закуску». Турнир пляжников-футболистов пройдет на протяжении последних пяти дней Игр.

В минус организаторов Евроигр играет их же главный плюс – уникальность – то, что они первые. Европейские игры еще не снискали славы и уважения у тех, от кого зависит состав участников, его престиж. Руководители многих европейских федераций по видам спорта достаточно осторожно отреагировали на новую инициативу и на дебютные соревнования отправляют атлетов по остаточному принципу. У многих федераций в нечетные годы проходят чемпионаты Европы, некоторые – проводят континентальные форумы ежегодно, но ради Баку не готовые поступиться даже одним. Ведь это - гарантированные прибыли от спонсоров, лишняя популяризация своего вида, реклама по ТВ и в прессе. А что им может дать Баку-2015? Только отток всего вышеперечисленного. И какой резон…

Даже если чемпионаты Европы по плаванию или легкой атлетике (индивидуальный) не совпадают по графику с Играми в Баку, а иные турниры можно было бы и сместить, все равно вопросов остается очень много. Например, пресловутый «пик формы» не может наступить дважды в течении трех месяцев. А выводить на главное соревнование года ведущих атлетов в плохой форме – самоубийство для любой федерации. Такие чемпионаты Европы будут только дискредитировать вид в глазах болельщиков, прессы и т.д.

Тем не менее, посмотреть в Баку действительно будет на что. Действующий чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев отмечает: «Состав участников будет мощным и представительным. Ожидается около 80% гимнастической элиты Европы. Соревнования будут проходить по новой системе. Так, в финал многоборья попадут лишь 18 гимнастов, вместо привычных 24, причем это может быть только один представитель от страны. В финалах отдельных видов выступят только 6 лучших спортсменов по итогам квалификации, в отличие от традиционных 8. И тоже от каждой страны, максимум, один представитель».

Наконец, наиболее болезненный вопрос – безопасность спортсменов сборной Армении. С учетом специфики отношений двух закавказских стран (отношений нет в принципе, есть война, идущая уже два десятилетия), шаг, на который пошла азербайджанская сторона, можно назвать вынужденным и беспрецедентным одновременно. С учетом олимпийской перспективы и желания показать себя с наилучшей стороны перед мировым сообществом, Оргкомитет игр и руководство Азербайджана заверило – сборной Армении в Баку ничто не угрожает. Те, в свою очередь, не отказались от лишней возможности завоевать награды престижного спортивного форума и довольно быстро определились с составом спортсменов, которые приедут на Игры. Армению в соревнованиях представят 24 спортсмена в 7 видах спорта. 6 из них – единоборства – бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, тхэквондо. И только один атлет - Грачик Бабаян - будет представлен в стрельбе.

В общем, спортивной победы в отношениях двух стран Армения и Азербайджан уже добились…

Украинская перспектива

Спортсмены сборной Украины будут представлены в 19 из 20 видов программы Евроигр – всего 243 атлета. И еще до начала соревнований отечественные функционеры строили амбициозные планы на предстоящие 16 дней. Как заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, Украина рассчитывает на завоевание 40 медалей разного достоинства. Кроме того, профильный чиновник отметил, что на подготовку спортсменов к этому турниру из государственного бюджета было выделено около 46 млн гривен.

А заместитель министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Николай Мовчан сообщил, что для украинских спортсменов участие в Европейских Играх — это не только возможность получить лицензию на Олимпиаду. «Это — дополнительный шанс закрепить свои предыдущие достижения с чемпионатов Европы и мира», — заявил замминистра.

Главные наши надежды, по традиции, связаны с неигровыми видами спорта. Единственное исключение может составить пляжный футбол, где сборная, время от времени, добивается позитивных результатов. Позиции Украины, традиционно, сильны в единоборствах, гимнастике (спортивной и художественной), плавании, фехтовании. Сильны мы и в легкой атлетике, но, как отмечено выше, загвоздка в том, что команда Украины, как и прочие лидеры этого вида спорта, в Баку не приедут. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике в высшем дивизионе будет проходить в России параллельно с Играми.

Прогноз профильного министра достаточно оптимистичен, но не оторван от реальности. В отличие от летних Олимпиад, где Украина, в среднем, завоевывает по 23 награды (от 20 в Лондоне-2012 до 27 в Пекине-2008), рассчитывать на четыре десятка «кругляшей» в Баку - вполне реально. Уровень конкуренции, при всем уважении к I Европейским играм, будет далеко не тот. А добавление в программу «наших» неолимпийских видов спорта только повышает и без того хорошие шансы на успех в общекомандном зачете.

Спорт, конечно, вне политики. Но пристальное внимание к подсчету общего количества медалей еще никто не отменял.

Что дальше?

Большую ложку дегтя в эту европейскую бочку меда, буквально накануне игр, принесли новости из Нидерландов. Страна отказалась от проведения вторых Европейских игр 2019 года, о чем было заявлено на официальном сайте Национального олимпийского комитета.

При этом заявление было выдержано в тоне крайнего разочарования и раздражения действиями политического руководства страны: «Правительство Нидерландов не поддерживает планы НОК о проведении в стране Европейских игр. НОК понимает решение правительства, но не видит в причинах его принятия недостаточного понимания будущего этого крупного спортивного турнира. НОК считает, что для Нидерландов упущена серьезная возможность организовать большое мульти-спортивное соревнование по всей стране».

Разумеется, Президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хики тут же сделал хорошую мину. «Организация сможет найти достойную замену Нидерландам, - заявил Хикки спустя несколько часов. - Это печальная новость. Тем не менее, мы хотим поблагодарить Нидерланды за проявленный интерес. У меня нет никаких сомнений в том, что мы сможем найти сильного хозяина для Игр-2019».

Любопытно, что решение о том, что Игры-2019 пройдут в Нидерландах, было принято лишь 16 мая. И вот такая печальная развязка. Не повлияет ли она на перспективы достойного начинания?..

Кирилл Стадниченко