Знаменосец Украины в Баку-2015 Виктор Рубан: "Чемпионов много, но почетную миссию доверили мне"

Знаменосец сборной Украины на церемонии открытия I Европейских игр в Баку олимпийский чемпион по стрельбе из лука Виктор Рубан рассказал о своих чувствах накануне церемонии пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

«В Украине очень много чемпионов. Приятно, что знаменосцем выбрали именно меня. Это высокое доверие и большая честь», - отметил атлет.

«Раньше приходилось выносить флаг Украины на открытии чемпионата мира, но эти соревнования совсем другого уровня, тем более первые, исторические. Честно говоря, когда предложили, не сразу и поверил. Но подумал, что теперь точно моя семья увидит меня по телевизору», - улыбается Виктор.

«Очень хочется хорошо выступить на соревнованиях, показать высокий результат. И хотя отсутствуют законодатели мод – азиаты, все равно сильных соперников хватает. Это немцы, итальянцы, испанцы, голландцы», - отметил Олимпийский чемпион.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры проходят в Баку (Азербайджан) с 12 по 28 июня 2015 года. В течение соревнований будет разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. Украину представляют 243 спортсмены, которые выступают в 19 из 20 видов.