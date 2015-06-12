Украинские синхронистки заняли 2-е место в квалификации командных соревнований Баку-2015

Сборная Украины заняла в предварительном турнире 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда в составе Валерия Апрелева, Валерия Бережная, Вероника Гришко, Анна Есипова, Марьяна Серикова, Екатерина Ткачева, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно получила за свое выступление оценку 87,300 балла.

Промежуточное первое место в этом виде программы занимает команда России - 89,9333 балла, третьими идут синхронистки Испании - 86,1333.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялись квалификационные соревнования среди дуэтов где 2-е место также заняли украинки Яна Нарежная и Елизавета Яхно.