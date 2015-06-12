"Барселону" могут лишить титула чемпиона Испании из-за возможного "договорняка" с "Депортиво"

Игроков испанских "Барселоны" и "Депортиво" подозревают в договорном характере матча последнего 38-го тура чемпионата Примеры сезона 2014/15, сообщает Daily mail.

Причиной расследования, начатого Королевской футбольной федерацией послужили слова защитника "Депортиво" Лопо, который в послематчевом комментарии в шутку сказал, что попросил вратаря "Барселоны" Хави "не напрягаться" в концовке матча.

В том матче команды сыграли вничью (2:2), что устроило обе стороны. "Барселона" обеспечила себе чемпионство, а "Депортиво" – прописку в элитном дивизионе. При этом "Барселона" вела по ходу встречи со счетом 2:0 и за несколько минут до конца позволила сопернику восстановить равновесие.

В случае, если договорной характер матча будет доказан, "Барселона" лишится титула чемпиона сезона 2014/15, а "Депортиво" - места в элитном дивизионе чемпионата страны на сезон 2015/16.