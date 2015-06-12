Украинские синхронистки заняли второе место в квалификационных соревнованиях Европейских игр

Соревновательную программу открыла квалификация дуэтов, где Украину представляют Яна Нарежная и Елизавета Яхно, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

По регламенту соревнований 20 дуэтов было заявлено в стартовом протоколе, но в финал попадают только 8-м.

С общей суммой 87.5333 баллов и вторым местом, наши спортсменки прошли в следующий раунд соревнований.

Первое место заняли россиянки Валерия Филенкова - Дарья Кулагина (89,2333 балла), третье - испанки Юлия Ечеберриа Эскуиль - Ирэна Толедано Кармело (85,7333).

Финал соревнований дуэтов состоится 15 июня.

Позже сегодня также состоится квалификация командных соревнований в синхронном плавании.

Кроме того, сегодня проходят матчи 1-го тура групповых соревнований женского турнира по водному поло, где сборная Украины участия не принимает.