Знаменосцем Украины на церемонии открытия Европейских игр будет Олимпийский чемпион Виктор Рубан

Высокую честь пронести флаг Украины на торжественной церемонии открытия первых в истории Европейских игр, которые стартуют сегодня в Баку, доверен титулованному стрелку из лука Виктору Рубану.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним, что в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Рубан завоевал «бронзу» в составе украинской сборной в командном первенстве, а в 2008-м в Пекине стал Олимпийским чемпионом в индивидуальных соревнованиях.

Церемония открытия Европейских игр-2015 начнется в Баку в 21.00 по местному времени (19.00 - по Киеву). На торжественной церемонии в праздничном параде примут участие команды всех 50 стран-участниц Старого Мира. На стадионе команды отображаются в порядке имен по английскому алфавиту. Следовательно, украинцы выйдут на парад предпоследними, 49-ми. Замыкать шествие будут хозяева Игр – представители Азербайджана.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры пройдут в Баку (Азербайджан) с 12 по 28 июня 2015 года. В течение соревнований будет разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. Украину представляют 243 спортсмены, которые выступают в 19 из 20 видов.