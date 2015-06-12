Легкоатлетка Саладуха заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло

Лучшей для Саладухи стала попытка на 14,46 м. В «бриллиантовой» гонке в тройном прыжке она идет второй. Лидирует победительница этапа в Осло (14,68 м) колумбийка Катерине Ибаргуэн. Второе место на этапе в столице Норвегии заняла Габриэла Петрова из Болгарии (14,57).

В свою очередь, Богдан Бондаренко был близок к тому, чтобы побить рекорд Хавьера Сотомайора. В этот раз – рекорд соревнований по прыжкам в высоту. Однако планка на высоте 2,38 м не устояла в последний момент. Богдан пропускал 2,36 м, а 2,33 взял со второй попытки и в итоге стал пятым. Андрей Проценко – девятый. Победил китаец Говей Чжан (2,36 м).

Еще одна украинка Анна Титимец была восьмой в беге на 400 метров с барьерами (57,46 с). Победила Калис Спенсер из Ямайки (54,15).

Столица Норвегии принимала этап самых престижных коммерческих соревнований 11 июня.