НОК Украины опроверг информацию о драке украинских и российских спортсменов в Баку

Об этом говорится в официальном заявлении НОК, поступившем в УНИАН.

"Штаб украинской команды на первых Европейских играх в Баку (Азербайджанская Республика) сообщает, что информация о драке с участием украинских спортсменов, которая появилась в Азербайджанском электронном издании "HAKIM.AZ" и была перепечатана рядом украинских и иностранных СМИ – не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Также в НОК подчеркивают: "Оргкомитетом Европейских игр, Посольством Украины в Азербайджанской Республике, компетентными органами безопасности Азербайджана фактов подобных инцидентов не установлено".

Как сообщал УНИАН, накануне haqqin.az со ссылкой на свидетелей инцидента сообщил, что спортсмены двух стран подрались прямо в центре столицы Азербайджана. Согласно информации, между группой украинских и российских спортсменов сначала завязалась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. После вмешательства сотрудников правоохранительных органов инцидент был исчерпан.