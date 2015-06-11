Женская сборная Украины по баскетболу проиграла Франции на Евробаскете

В Тимишоаре (Румыния) завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Франции и проиграла со счетом 55:79, сообщает официальный сайт турнира.

Решающими в этом матче стали 3-я и 4-я четверти.

Украинки на равных провели с соперницами первую половину матча, а первую четверть даже выиграли с минимальным преимуществом - 21:20. В итоге, первая половина завершилась со счетом 33:35.

Впрочем, после большого перерыва соперницы полностью перехватили инициативу и выиграли две четверти с крупным счетом - 24:12 и 20:10.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стала капитан Алина Ягупова, на счету которой 19 очков.

В другом матче группы сбрная Черногории обыграла команду Чехии со счетом 71:52.

Согласно регламенту соревнований на первом групповом этапе (5 команд в группе) сборной Украины необходимо занять место не ниже 3-го, чтобы продолжить борьбу в соревнованиях.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Румынии и Венгрии с 11 по 28 июня.