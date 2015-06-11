Сергей Бубка посетил расположение украинских спортсменов на Европейских играх

Главный олимпиец страны осмотрел штаб украинской команды, медпункт и жилые помещения, ознакомился с инфраструктурой Деревни.

Сергей Бубка встретился и тепло пообщался со спортсменами и их тренерами, пожелал удачных выступлений и отметил важность быть уверенными в собственных силах.

Глава НОК вместе с командой принял участие в церемонии приветствия участников Игр, которая состоялась в Деревне.

«Приятно было встретиться с командой и видеть хорошее настроение наших спортсменов и тренеров. Мы имеем очень мощную и представительную сборную, которая, уверен, приложит все усилия, чтобы побеждать и радовать своими достижениями украинский народ», - отметил Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры пройдут в Баку (Азербайджан) с 12 по 28 июня 2015 года. В течение соревнований будет разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. Представители сборной Украины будут соревноваться в 19 из 20 видов спорта.