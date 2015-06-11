Сборная Украины по гандболу проиграла второй матч подряд команде России в отборе к Евро

В Минске завершился матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу, в котором сборная Украины выступала в роли хозяев площадки в матче с командой России и проиграла со счетом 28:30, сообщает официальный сайт соревнований.

Матчи сборных Украины и России были спаренными и проходили в Минске по решению Европейской федерации гандбола.

В отличие от игры, проходившей накануне, сегодняшний матч оказался более упорным и напряженным и в течении игры преимущество более титулованных россиян было минимальным. Первый тайм завершился со счетом 16:14 в пользу российской команды, а второй тайм украинцы сумели свести вничью.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Роман Чичикало, забивший 7 голов.

После игры Чичикало отметил: "Считаю, что результат достойный. Команда сегодня сплотилась, ребята молодцы. Кроме того, отмечу, что сумели сыграться в течении одной игры, несмотря на то, что, что команда собралась только накануне этих матчей".

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла россиянам со счетом 22:27.

Таким образом, украинцы потерпели пять поражений подряд и утратили все шансы попасть на Чемпионат Европы-2016 в Польшу.