Украинские и российские спортсмены подрались накануне Европейских игр в Баку

18:50, 11 июня 2015
Спорт
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В Баку произошла потасовка между украинскими и российскими спортсменами, прибывшими для участия в первых Европейских играх.

REUTERS

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на свидетелей инцидента, спортсмены подрались прямо в центре столицы Азербайджана.

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Согласно информации, между группой украинских и российских спортсменов сначала завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

После вмешательства сотрудников правоохранительных органов инцидент был исчерпан.

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