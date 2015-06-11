Украинские и российские спортсмены подрались накануне Европейских игр в Баку
18:50, 11 июня 2015Спорт
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В Баку произошла потасовка между украинскими и российскими спортсменами, прибывшими для участия в первых Европейских играх.
REUTERS
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на свидетелей инцидента, спортсмены подрались прямо в центре столицы Азербайджана.
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Согласно информации, между группой украинских и российских спортсменов сначала завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку.
После вмешательства сотрудников правоохранительных органов инцидент был исчерпан.
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